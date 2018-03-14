Запрос на доступное и качественное образование вошел в первую тройку ожиданий российских граждан

в этот день
14.03.18
18:40
В Екб.20:40
Дебаты представителей Жириновского и Грудинина привели к проверке "по 282-й"
ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей ячейки" ИГ*
Эксперты рассказали, в каких соцсетях больше всего пропаганды детского насилия
Главное
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"

Тема дня
МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 452



Новости
14.03.2018 17:23 Мск (19:23 Екб)
образование | Центральный ФО
Запрос на доступное и качественное образование вошел в первую тройку ожиданий российских граждан
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ПНИПУ, студенты, учеба, вуз (2017) | Фото: vk.com

Запрос на доступное и качественное образование входит в первую тройку ожиданий российских граждан. И если доступность значительно выросла, то с качеством образования остаются проблемы. Такое мнение в ходе обсуждения доклада ВЦИОМ, посвященного подведению итогов развития страны за 2000–2017 гг. выразил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Если мы посмотрим на данные, которые мы имеем сегодня, то мы увидим, что доступность образования серьезно выросла, а с качеством довольно большие проблемы. Они касаются не только нашей страны, а касаются объема проблем, связанных с новыми компетенциями, новыми возможностями, с новыми технологиями", - прокомментировал он.

При этом за рассматриваемый период с 2000 года в отрасли образования в РФ все же наблюдается положительная динамика. Так, с 2000 по 2016 гг. в два раза выросла численность детей в дошкольных образовательных учреждениях.

"Ключевая проблема для нашей страны в том, что существует большая территориальная недоступность учреждений для детей младшего дошкольного возраста. Эта задача почти решена, проблема практически ушла из повестки, но для ряда территорий она будет оставаться приоритетной", - сказал эксперт.

Отметил Чеснаков и то, что обучение детей становится все более разносторонним, появляются новые учебные программы. По его словам, особо заметен рост в сфере дополнительного образования: за 15 лет этот показатель вырос в 1,3 раза - с 7,9 до 11 млн человек.

Кроме того, согласно данным ВЦИОМ, Россия становится страной всеобщего высшего образования. "Вопрос заключается в том, является ли резкое повышение количества выпускников вузов серьезным показателем качества этих выпускников, их знаний и навыков, которые они получают", - добавил глава Центра политической конъюнктуры, приведя, впрочем, пример позитивной статистики в этом направлении.

Чеснаков отметил, что в 2000 году число выпускников вузов составляло 635 тыс. человек, а в 2015 году этот показатель составил 11 млрд 300 тыс. человек. "Это принципиально важно, потому что высшее профессиональное образование является важным показателем технологического развития страны", - считает эксперт.

Другие новости по темам: ВЦИОМ, образование, опрос, вуз
14.03.2018 17:23 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Запрос на доступное и качественное образование вошел в первую тройку ожиданий российских граждан
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+