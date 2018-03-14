Запрос на доступное и качественное образование вошел в первую тройку ожиданий российских граждан

Запрос на доступное и качественное образование входит в первую тройку ожиданий российских граждан. И если доступность значительно выросла, то с качеством образования остаются проблемы. Такое мнение в ходе обсуждения доклада ВЦИОМ, посвященного подведению итогов развития страны за 2000–2017 гг. выразил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если мы посмотрим на данные, которые мы имеем сегодня, то мы увидим, что доступность образования серьезно выросла, а с качеством довольно большие проблемы. Они касаются не только нашей страны, а касаются объема проблем, связанных с новыми компетенциями, новыми возможностями, с новыми технологиями", - прокомментировал он.

При этом за рассматриваемый период с 2000 года в отрасли образования в РФ все же наблюдается положительная динамика. Так, с 2000 по 2016 гг. в два раза выросла численность детей в дошкольных образовательных учреждениях.

"Ключевая проблема для нашей страны в том, что существует большая территориальная недоступность учреждений для детей младшего дошкольного возраста. Эта задача почти решена, проблема практически ушла из повестки, но для ряда территорий она будет оставаться приоритетной", - сказал эксперт.

Отметил Чеснаков и то, что обучение детей становится все более разносторонним, появляются новые учебные программы. По его словам, особо заметен рост в сфере дополнительного образования: за 15 лет этот показатель вырос в 1,3 раза - с 7,9 до 11 млн человек.

Кроме того, согласно данным ВЦИОМ, Россия становится страной всеобщего высшего образования. "Вопрос заключается в том, является ли резкое повышение количества выпускников вузов серьезным показателем качества этих выпускников, их знаний и навыков, которые они получают", - добавил глава Центра политической конъюнктуры, приведя, впрочем, пример позитивной статистики в этом направлении.

Чеснаков отметил, что в 2000 году число выпускников вузов составляло 635 тыс. человек, а в 2015 году этот показатель составил 11 млрд 300 тыс. человек. "Это принципиально важно, потому что высшее профессиональное образование является важным показателем технологического развития страны", - считает эксперт.