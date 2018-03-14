Эксперт: В России есть среда, располагающая к разработке инноваций

В России есть среда для развития инноваций и технологических прорывов. Такое мнение выразил руководитель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов в ходе обсуждения доклада ВЦИОМ, посвященного подведению итогов развития страны за 2000–2017 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

"Технологическая конкуренция будет ключевым фактором геополитического риска, геополитических возможностей в 21 веке. Именно она будет определять характер страны, ее привлекательность. Не красота ландшафтов страны, не ресурсы, не численность населения, не территории, а именно технологии, которые позволяют замещать эти ресурсы или использовать их", - сказал эксперт.

По его словам, сама среда в стране располагает к инновациям, к росту и поиску.

"Таких стран мало, которые способны производить нечто новое, обеспечивать технологическое прорывы. Да, в России это часто идет через мобилизацию, дикую фокусировку, концентрацию, но здесь есть среда. Это наше преимущество, которое важно не растерять через вымывание кадров и прочее", - прокомментировал он.

При этом Фирсов указал на ряд проблем, сдерживающих прорывы в этой сфере. Среди них - институциональные проблемы, связанные с защитой прав собственности, утечка мозгов. Кроме того, как отметил эксперт, инновации в России работают в сегменте B2B. "То, что происходит внутри бизнес-процессов, люди часто не видят. Какие есть новые начинки у заводов, которые строит "Сибур", чем отличаются передовые вагоны УВЗ для перевозки грузов от тех, которые были раньше, как "Роснефть" цифровизует добычу нефти - это вещи, которые неизвестны населению. Это несколько мешает картинке инноваций", - считает социолог.

Сложности с развитием новых технологий в стране связаны, по его словам, и с тем, что российский инновационный бизнес встраивается в глобальные технологические цепочки, то есть не воспринимается как национальный, а выполняет работу для транснациональных корпораций.

Вместе с тем определенная "осторожно-позитивная" динамика в этом вопросе наблюдается. Так, эксперт указал на рост числа патентов с 32,2 тыс. в 2005 году до 41,6 тыс. единиц в 2016 г. Успешно, по данным ВЦИОМ, развивается и нанотехнологическая отрасль. Количество наноцентров выросло с 6 в 2011 г. до 15 единиц в 2017 г. А российские предприятия стали вдвое больше внедрять инноваций по сравнению с 2004 годом.

"Мы находимся перед развилкой. У нас есть потенциал и есть рост, но мир меняется слишком быстро. Тот, кто стоит на месте, отстает фатально. ТОт, кто движется слишком медленно, все равно проиграет, потому что это реальная гонка.

Вопрос в том, насколько сейчас удастся подключить дополнительные механизмы малого бизнеса, институциональных стимулов, которые позволят России полноценно участвовать. Шанс есть, но ничего не предопределено", - заключил Фирсов.