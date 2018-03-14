Аркаимский музей предлагают превратить в пирамиду майя

Аркаимский музей ждет реконструкция. Московские проектировщики предлагают превратить его в месопотамский зиккурат и наполнить его самыми современными технологиями. На реализацию проекта потребуется не менее 25 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника.

"Проектировщики создали проект преобразования облика музея до фантастического строения, напоминающего средневековые мавзолеи, пирамиды майя, зиккураты Месопотамии. При этом новый музей должен превратиться не столько в строение из прошлого, сколько в образец архитектуры будущего", - рассказали в пресс-службе.

Так, должна появиться новая кровля, где люди смогут через перископы наблюдать за современным ландшафтом, а с помощью технологий дополненной реальности увидеть флору и фауну аркаимских времен.

Рядом с музеем появятся пешеходные тропы, смотровые башни и арт-объекты.

По предварительным расчетам на реализацию проекта потребуется не менее 25 млн рублей. Сотрудники Аркаима готовят обращение в Администрацию области для поддержки их проекта.