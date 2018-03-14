Кадыров: Если американец убил вьетнамца из автомата Калашникова – тоже русский след?

Запад, оправдываясь в чем-либо, всегда начинает обвинять Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высылку российских дипломатов из Великобритании из-за "дела Скрипаля".

"Очень интересное у Запада поведение, когда они стараются в чем-то оправдаться, они обвиняют Россию. Обвинять всех вокруг в собственных неудачах ничего не изменит, если факты говорят обратное", - написал Кадыров в Telegram.

По словам главы ЧР, средство, которым якобы отравили Скрипаля, известно всем, "формула давно раскрыта". "Автомат Калашникова тоже изобрели в России, но если из него американец убил вьетнамца – тоже русский след?", - подчеркнул Кадыров.

Если структуры Великобритании не имеют отношения к отравлению Скрипаля, то делая ложные обвинения в адрес России, ставя ультиматумы, угрожая запретить вещание российского СМИ, они уничтожают последние крохи своей "демократии", считает чеченский лидер.

"Если же они сами ликвидировали Скрипаля, то это наша разведка скоро выяснит. А предателям это очередной урок, что предательство никто не ценит, отказавшись от своей Родины, вы не приобретете новую, там вас просто используют как расходный материал", - заключил Кадыров.

Ранее стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку.