Кадыров: Если американец убил вьетнамца из автомата Калашникова – тоже русский след?

Запад, оправдываясь в чем-либо, всегда начинает обвинять Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высылку российских дипломатов из Великобритании из-за "дела Скрипаля".
"Очень интересное у Запада поведение, когда они стараются в чем-то оправдаться, они обвиняют Россию. Обвинять всех вокруг в собственных неудачах ничего не изменит, если факты говорят обратное", - написал Кадыров в Telegram.
По словам главы ЧР, средство, которым якобы отравили Скрипаля, известно всем, "формула давно раскрыта". "Автомат Калашникова тоже изобрели в России, но если из него американец убил вьетнамца – тоже русский след?", - подчеркнул Кадыров.
Если структуры Великобритании не имеют отношения к отравлению Скрипаля, то делая ложные обвинения в адрес России, ставя ультиматумы, угрожая запретить вещание российского СМИ, они уничтожают последние крохи своей "демократии", считает чеченский лидер.
"Если же они сами ликвидировали Скрипаля, то это наша разведка скоро выяснит. А предателям это очередной урок, что предательство никто не ценит, отказавшись от своей Родины, вы не приобретете новую, там вас просто используют как расходный материал", - заключил Кадыров.
Ранее стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку.