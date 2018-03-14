Свердловские "оборонщики" начинают работу с "Промсвязьбанком"

В текущем году предприятиям ОПК предстоит внести серьезные коррективы в сложившийся алгоритм взаимодействия с уполномоченными финансово-кредитными учреждениями.

Об этом сегодня заявил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн в ходе годового собрания свердловских "оборонщиков", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы знаем несколько банков, через которые идут так называемые "окрашенные деньги" [т.е. средства невозможно потратить нецелевым образом], это, прежде всего, "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", - пояснил Клейн. - Но к ним применяются санкции со стороны США и Евросоюза, поэтому для реализации крупных проектов в сфере ОПК определен "Промсвязьбанк".

Отметим, что Правительство РФ и Центробанк определили "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Это финансово-кредитное учреждение передано в собственность государства и докапитализировано почти на 1 трлн руб. за счет передачи ему кредитов ОПК из других банков.

"Ряд предприятий уже встречались с представителями "Промсвязъбанка" и начинают прорабатывать схемы работы, в ближайшее время планируется открытие расчетных счетов, которых будет много", - сказал Клейн.