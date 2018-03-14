"Ямальцы получат комфортный, современный терминал!" Подписано соглашение о модернизации аэропорта в Новом Уренгое

В аэропорту Нового Уренгоя появится комфортный, современный пассажирский терминал с обустроенной парковкой и привокзальной площадью, а аэродром воздушной гавани будет полностью обновлен. Сегодня в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал с генеральным директором холдинга "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским концессионное соглашение о модернизации аэропорта Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Объем инвестиций компании в модернизацию аэропорта на первом этапе превысит 7,2 млрд руб.

"Это первая концессия такого рода в нашей стране. И я искренне рад, что нам выпала честь решить эту амбициозную задачу. В результате реконструкции ямальцы получат комфортный, современный терминал. Пропускная способность аэропорта вырастет в четыре раза. Все работники Новоуренгойского отряда будут обеспечены рабочими местами без ухудшения условий труда", - заявил губернатор Дмитрий Кобылкин.

Глава региона подчеркнул, что реновация не скажется на работе аэропорта – воздушная гавань продолжит работу в обычном режиме.

Новый пассажирский терминал аэропорта станет "визитной карточкой" города, уверен гендиректор управляющей компании "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.

"Компания "Аэропорты Регионов" накопила значительный опыт модернизации и развития инфраструктуры региональных аэропортов России, который мы намерены использовать и в аэропорту Нового Уренгоя", – отметил он.

В новом пассажирском терминале Нового Уренгоя площадью 10 тыс. кв. м будет 10 стоек регистрации, а для посадки в самолет пассажиры смогут воспользоваться тремя телескопическими трапами. Пропускная способность воздушной гавани составит 800 пассажиров в час (1,45 млн пассажиров в год). Также в аэропорту появится две новых парковки – краткосрочная на 200 мест и долгосрочная на 300.

Кроме того, на средства концессионера будут реконструированы взлетно-посадочная полоса (ВПП), рулежные дорожки и построен новый перрон.

Реновация воздушной гавани Нового Уренгоя стартует уже в этом году: в 2018-ом начнется капитальный ремонт действующего здания аэровокзала, параллельно с этим будут проведены проектные работы по строительству нового терминала и реконструкции аэродрома. Строительство новых объектов начнется в 2019-ом и завершится до конца 2021 г.

Отметим, что по условиям концессионного соглашения, частный инвестор получает контроль над аэропортом на 30 лет, затем объект возвращается в собственность округа. Соглашение предусматривает и второй этап реконструкции аэропорта, если пассажиропоток достигнет 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока до уровня 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение ВПП до 3 км для обеспечения широкой географии международных полетов.

Добавим, что в холдинг "Аэропорты Регинов" входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2017 г.составил более 11,7 млн человек. Также компания строит новый аэропорт в Саратове и модернизирует воздушную гавань в Петропавловске-Камчатском.