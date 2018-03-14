Дело о смерти в Китае пермской модели передано в Главное следственное управление СКР

Расследование дела о смерти в Шанхае 14-летней модели из Перми продолжится в Нижнем Новгороде. Им займутся сотрудники III следственного управления Главного СУ СКР, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Пока у следователей на руках нет выводов всех экспертиз.

Напомним, 25 октября 2017 г. во время показа мод в Китае 14-летней пермячке-фотомодели стало плохо. Ее с температурой доставили в местную больницу, но через день девочка умерла. Британское издание "Mirror" сообщило о том, что у девочки был "рабский контракт". Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности". Следователи опровергли информацию о том, что в крови скончавшейся был яд.