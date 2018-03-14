Активисты "Стоп-ГОК" передали в администрацию президента тысячу подписей против строительства Томинского ГОК

Активисты движения "Стоп-ГОК" передали в Администрацию президента тысячу подписей челябинцев против строительства Томинского ГОКа и вышли на одиночный пикет около Госдумы. К пикетчику уже проявили внимание сотрудники правоохранительных органов.

"Сегодня день очень эффективный. С самого утра мы были у администрации президента, куда передали тысячу подписей челябинцев, у нас их приняли. Посмотрим, что дальше будет предпринимать власть, потому что вопрос стоит очень остро", - заявил организатор одиночного пикета Борис Золотаревский.

В руках у пикетчика плакат: "Нам звонил Путин".

Напомним, после звонка президента состоялась встреча губернатора Бориса Дубровского с противниками строительства ГОКа. По итогам встречи было принято решение о проведении встреч по проекту строительства Томинского ГОК с участием представителей власти, "Стоп-ГОК" и РМК на площадке Общественной палаты области. В настоящий момент уже прошло несколько встреч, на последней РМК представила проект ликвидации Коркинского разреза к 2041 году, но противники строительства ГОКа его раскритиковали.