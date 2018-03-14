Полиция нашла отчима 5-летней девочки из Сочи, который заявил об ее исчезновении, а потом пропал сам

Полицейские разыскали отчима 5-летней девочки из Сочи, который сначала заявил об ее исчезновении, а затем перестал выходить на связь.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение отчима девочки, пропавшей в Адлерском районе Сочи 13 марта. Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили его в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Поиски ребенка продолжаются.

Напомним, вечером 13 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении 5-летней Вероники Т. По предварительным данным, в тот вечер девочка покинула свое место жительства в селе Бестужевском и до настоящего времени не вернулась.

С целью установления обстоятельств ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Всех, кому что-либо известно о судьбе ребенка, просят сообщить об этом по телефону: 8 (918) 916-07-00.