Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"

Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку,заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

Также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, передает РИА Новости. Отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом. Высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

Напомним, Тереза Мэй ранее заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

Ранее о том, что итогом высказанных премьер-министром Великобритании обвинений в адрес Москвы может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами, заявили в Совфеде.