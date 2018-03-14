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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"

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Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
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Новости
14.03.2018 15:52 Мск (17:52 Екб)
политика | За рубежом
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"
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Тереза Мэй, (2016) | Фото: AP

Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку,заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.
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Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

Напомним, Тереза Мэй ранее заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

Ранее о том, что итогом высказанных премьер-министром Великобритании обвинений в адрес Москвы может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами, заявили в Совфеде.



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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"
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