Разный уровень ответственности. Зауральские депутаты обсудили несоразмерность зарплат районных бюджетников и выборных лиц

В Курганской областной думе прошло заседание комитета по региональной политике и местному самоуправлению, главным вопросом повестки дня стало обсуждение низкого уровня зарплаты глав сельских поселений и муниципальных служащих, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация стала достоянием общественности после того, как в ассоциацию "Совет муниципальных образований Курганской области", которую возглавляет глава Варгашинского района Зауралья Валерий Яковлев, обратились главы Белозерского, Шадринского, Притобольного и Мишкинского районов - чиновники подняли вопрос несоразмерности зарплаты, которую получают муниципальные служащие и выборные должностные лица сел и деревень, с уровнем ответственности и требуемой компетентности.



Начальник финансового управления региона Елена Лукашук, докладывая о ситуации, отметила - нормативы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих формируются с учетом ежегодно принимаемых решений по индексации зарплаты, коммунальных услуг и прочих отдельных решений.

"С 1 января прошлого года нормативы на оплату труда были увеличены на 5%. Со второго квартала этого года губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил увеличить зарплату муниципальных служащих на 4,6%. Всего же на выполнение указа по повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и увеличению зарплат чиновникам Зауралья нужно будет потратить 2,4 млрд рублей", - сказала Елена Лукашук.

По ее словам, муниципальные служащие недовольны своей заработной платой, когда узнают о размере зарплаты других бюджетников, доходы которых как раз регламентированы указами Владимира Путина. Лукашук добавила, что все эти процессы строго контролируются Москвой на различных федеральных заседаниях, на которых губернатор Зауралья и его заместители отчитываются о положении дел с зарплатами в области.

"После индексации в январе прошлого года, а также исходя из сложной ситуации с бюджетом Курганской области, выделить больше денег на эти цели не получится", - резюмировала Лукашук.

Как отметил Валерий Яковлев, зарплата некоторых специалистов администраций в районах после повышения МРОТ сопоставима с зарплатами уборщиц.

"Доведут МРОТ до уровня прожиточного минимума в мае этого года, и опять данная проблема обострится", - сказал Яковлев.

Также Елена Лукашук уточнила, что по всей России на майское повышение МРОТ выделили всего 20 млрд рублей - сколько получит Зауралье из этих денег и получит ли вообще, неизвестно.

"Курганской области на эти цели нужен 1 млрд рублей", - добавила начальник финансового управления.

Заслушав все мнения, народные избранники предложили вернуться к рассмотрению данного вопроса на заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению в июне этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, два дня назад министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением "майских указов" президента России Владимира Путина. Чиновник назвал это "нормальным явлением". После этого появилась информация, что зарплаты госслужащих в министерствах и ведомствах могут быть унифицированы - сейчас данная идея обсуждается в правительстве и администрации президента, об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.