Немецкая пресса пишет, что ФРГ может отказаться от российского газа

После формирования нового правительства ФРГ начнет пересмотр энергетической стратегии.

Якобы в планы властей входит отказ от нефти и газа, диверсификация источников поставок этих видов топлива и ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

На сегодня возобновляемые источники покрывают 33% энергопотребления страны, к 2030 году этот показатель хотят увеличить до 66%. Новая политика предполагает снижение использования газа, в настоящее время он обеспечивает 12% потребления ФРГ, пишет Infox со ссылкой на Deutsche Welle.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Бундестаг в четвертый раз подряд избрал лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.