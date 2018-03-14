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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
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от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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В Прикамье свыше 4,5 тысяч человек переедут в новые квартиры
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Максим Решетников IV Пермский экономический конгресс (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Этапы и основные принципы новой региональной программы расселения аварийного жилищного фонда рассмотрели на сегодняшнем заседании правительства Прикамья, сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.
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По словам губернатора Максима Решетникова, за пять лет аварийным было признано жилье общей площадью 703 тыс. кв. м.

1 января 2018 г. в Прикамье завершилась реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. За время действия программы новое жилье получили 12 тыс. 804 человека, ликвидировано 174,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

С 1 января 2019 г. будут действовать новые правила по расселению аварийного жилья. Они разрабатываются правительством РФ по поручению президента.

"В бюджете края на 2018-20 годы мы заложили 1,3 млрд руб. на решение вопросов расселения людей из аварийного жилья. Предлагаю, не дожидаясь решения на федеральном уровне, принять наши механизмы, и позже скорректировать их в соответствии с федеральной программой. Помимо денег краевого бюджета, более 1 млрд руб. предусмотрено бюджетами муниципалитетов", - отметил глава Прикамья.

Средства будут расходоваться по двум направлениям: предотвращение ЧС и переселение граждан в рамках новой региональной адресной программы. За три года планируется расселить порядка 4,5 тыс. человек (60 тысяч кв. м жилья).

По словам министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, результатом программы должно стать не только переселение жителей из аварийных домов, но и вовлечение в оборот земельных участков, занятых аварийками.

"Предлагаемый подход формирования региональной адресной программы позволит освободить для новой застройки более 14 га земельных участков. Путем вовлечения в оборот территорий, занятых в настоящий момент аварийным жильем, дополнительно регион сможет привлечь еще 1 млрд руб. частных инвестиций. Эти средства также будут направлены на финансирование мероприятий по ликвидации аварийного жилья. По нашим расчетам за счет этих средств дополнительно мы сможем расселить порядка 24 тыс. кв. м аварийного жилья", - пояснил Михаил Сюткин.

Ранее новая программа обсуждалась на общественном совете при министерстве строительства, а также на комитете краевого заксобрания. По словам президента пермской Торгово-промышленной палаты Олега Жданова, представители общественности и застройщики поддержали программу на принципах комплексности, что важно для изменения внешнего облика населенных пунктов Пермского края. Кроме того, Президент ПТПП попросил обратить внимание на памятники архитектуры, которые, по его предположению, могут существенно затормозить процесс реализации ликвидных земельных участков.

Другие новости по темам: аварийное жилье, переселение, программа, Пермский край
14.03.2018 16:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:10 Екб


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В Прикамье свыше 4,5 тысяч человек переедут в новые квартиры
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