В Прикамье свыше 4,5 тысяч человек переедут в новые квартиры

Этапы и основные принципы новой региональной программы расселения аварийного жилищного фонда рассмотрели на сегодняшнем заседании правительства Прикамья, сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

По словам губернатора Максима Решетникова, за пять лет аварийным было признано жилье общей площадью 703 тыс. кв. м.

1 января 2018 г. в Прикамье завершилась реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. За время действия программы новое жилье получили 12 тыс. 804 человека, ликвидировано 174,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

С 1 января 2019 г. будут действовать новые правила по расселению аварийного жилья. Они разрабатываются правительством РФ по поручению президента.

"В бюджете края на 2018-20 годы мы заложили 1,3 млрд руб. на решение вопросов расселения людей из аварийного жилья. Предлагаю, не дожидаясь решения на федеральном уровне, принять наши механизмы, и позже скорректировать их в соответствии с федеральной программой. Помимо денег краевого бюджета, более 1 млрд руб. предусмотрено бюджетами муниципалитетов", - отметил глава Прикамья.

Средства будут расходоваться по двум направлениям: предотвращение ЧС и переселение граждан в рамках новой региональной адресной программы. За три года планируется расселить порядка 4,5 тыс. человек (60 тысяч кв. м жилья).

По словам министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, результатом программы должно стать не только переселение жителей из аварийных домов, но и вовлечение в оборот земельных участков, занятых аварийками.

"Предлагаемый подход формирования региональной адресной программы позволит освободить для новой застройки более 14 га земельных участков. Путем вовлечения в оборот территорий, занятых в настоящий момент аварийным жильем, дополнительно регион сможет привлечь еще 1 млрд руб. частных инвестиций. Эти средства также будут направлены на финансирование мероприятий по ликвидации аварийного жилья. По нашим расчетам за счет этих средств дополнительно мы сможем расселить порядка 24 тыс. кв. м аварийного жилья", - пояснил Михаил Сюткин.

Ранее новая программа обсуждалась на общественном совете при министерстве строительства, а также на комитете краевого заксобрания. По словам президента пермской Торгово-промышленной палаты Олега Жданова, представители общественности и застройщики поддержали программу на принципах комплексности, что важно для изменения внешнего облика населенных пунктов Пермского края. Кроме того, Президент ПТПП попросил обратить внимание на памятники архитектуры, которые, по его предположению, могут существенно затормозить процесс реализации ликвидных земельных участков.