На Украине отменены льготы на проезд - стартует монетизация

Правительство Украины приняло решение о введении монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, передает корреспондент Накануне.RU. То есть люди вместо бесплатных услуг будут получать деньги, которыми отныне должны расплачиваться за проезд.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская администрация. Для тех, у кого есть право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата только одной - самой большой из них.

Отметим, что с 1 января на Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-предоставителей услуг, которым перечисляют деньги из бюджета.

Напомним, в России монетизацию льгот пытались осуществить в 2004-2005 гг., что привело к протестам населения.