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экономика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
14.03.2018 15:23 Мск (17:23 Екб)
экономика | Центральный ФО
Эксперты: Экономика России растет быстрее экономики Евросоюза
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Экономика России растет быстрее, чем экономика Евросоюза. Такие выводы содержатся в докладе ВЦИОМ, посвященном подведению итогов развития страны за 2000–2017 гг., передает корреспондент Накануне.RU.
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Как рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, социологи проанализировали динамику ВВП России и Франции, выбранной в качестве страны-участницы ЕС.

"На сегодняшний день Россия превосходит стартовую точку 2000 года на 70% по благополучию, тогда как в Европе прирост благополучия составил 20%. Это очень важная, ключевая история. Если мы возьмем обеспеченность населения знаковыми благами, которые составляют стандарт качества жизни, стандарт потребления, то он принципиально вырос за последние 20 лет", - прокомментировал он.

По словам эксперта, Россия начала выбираться из "низшей точки" экономического провала после кризиса 1998 года. "С 2003 по 2007 год Россия преодолела уровень 1991 года и стала наращивать уровень потребления и благополучия сверх стандарта качества потребления, который был при советской власти", - пояснил проректор Финуниверситета.

Таким образом, как отмечают аналитики, нынешняя устойчивость политической системы, благополучие страны опирается на обеспеченность знаковыми благами. "Две трети семей имеют автомобиль. Обеспеченность крупной бытовой техникой в российских семьях очень велика. Только 20% населения оценивает свои жилищные условия как плохие и очень плохие. По всем остальным мы достигли высоких показателей", - подчеркнул Зубец.

По данным экспертов, выросло и число россиян, положительно оценивающих экономическое положение в стране. Как сообщил Зубец, на сегодняшний день 47% населения России находятся на высоком уровне. "Первая половина 2016 года была высшей точкой кризиса, после этого реальные зарплаты в России начали расти и с тех пор непрерывно растут с большим или меньшим темпом. То, что экономика развивается, и бизнес может платить более высокие зарплаты, чем это было раньше, способствует тому, что россияне положительно оценивают экономическое положение России в целом", - объяснил он.

Снизилась и чувствительность российских граждан к кризисам. По словам проректора Финуниверситета, падение реальных зарплат на уровень 10% по сравнению с 2014 годом "не воспринимается населением страны так болезненно, как это было в предыдущие кризисы".

Как сообщало Накануне.RU, в послании ФС президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

Другие новости по темам: ВЦИОМ, развитие страны, экономика, рост
14.03.2018 15:23 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:23 Екб


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Эксперты: Экономика России растет быстрее экономики Евросоюза
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