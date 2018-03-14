Эксперты: Экономика России растет быстрее экономики Евросоюза

Экономика России растет быстрее, чем экономика Евросоюза. Такие выводы содержатся в докладе ВЦИОМ, посвященном подведению итогов развития страны за 2000–2017 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, социологи проанализировали динамику ВВП России и Франции, выбранной в качестве страны-участницы ЕС.

"На сегодняшний день Россия превосходит стартовую точку 2000 года на 70% по благополучию, тогда как в Европе прирост благополучия составил 20%. Это очень важная, ключевая история. Если мы возьмем обеспеченность населения знаковыми благами, которые составляют стандарт качества жизни, стандарт потребления, то он принципиально вырос за последние 20 лет", - прокомментировал он.

По словам эксперта, Россия начала выбираться из "низшей точки" экономического провала после кризиса 1998 года. "С 2003 по 2007 год Россия преодолела уровень 1991 года и стала наращивать уровень потребления и благополучия сверх стандарта качества потребления, который был при советской власти", - пояснил проректор Финуниверситета.

Таким образом, как отмечают аналитики, нынешняя устойчивость политической системы, благополучие страны опирается на обеспеченность знаковыми благами. "Две трети семей имеют автомобиль. Обеспеченность крупной бытовой техникой в российских семьях очень велика. Только 20% населения оценивает свои жилищные условия как плохие и очень плохие. По всем остальным мы достигли высоких показателей", - подчеркнул Зубец.

По данным экспертов, выросло и число россиян, положительно оценивающих экономическое положение в стране. Как сообщил Зубец, на сегодняшний день 47% населения России находятся на высоком уровне. "Первая половина 2016 года была высшей точкой кризиса, после этого реальные зарплаты в России начали расти и с тех пор непрерывно растут с большим или меньшим темпом. То, что экономика развивается, и бизнес может платить более высокие зарплаты, чем это было раньше, способствует тому, что россияне положительно оценивают экономическое положение России в целом", - объяснил он.

Снизилась и чувствительность российских граждан к кризисам. По словам проректора Финуниверситета, падение реальных зарплат на уровень 10% по сравнению с 2014 годом "не воспринимается населением страны так болезненно, как это было в предыдущие кризисы".

Как сообщало Накануне.RU, в послании ФС президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.