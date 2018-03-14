СМИ сообщили о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании

Британский премьер Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников телеканала, количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, передает "Интерфакс". Тогда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

Напомним, Тереза Мэй ранее заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

Ранее о том, что итогом высказанных премьер-министром Великобритании обвинений в адрес Москвы может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами, заявили в Совфеде.

Напомним, проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.