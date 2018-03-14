Два пермяка ограбили оператора связи на 5,5 миллионов

Суд отправил двоих пермяков в колонию за кражу у оператора сотовой связи 5 млн 500 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Деньги они "увели" в 2016 г. Один из преступников, работая специалистом по продажам клиентам малого и среднего бизнеса, договорился о выводе средств со счетов компании с помощью служебного компьютера. Похищенное злоумышленники перечисляли на подставные электронные кошельки, а после обналичивали и тратили.

Суд наказал каждого из них 2 годами 11 месяцами колонии общего режима, а также взыскал материальный ущерб. Родственники одного из осужденных уже вернули оператору 1 млн руб. Приговор в силу не вступил.