Куйвашев утвердил трехлетний план по борьбе с экстремизмом в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по противодействию экстремизму в Свердловской области на 2018-2020 годы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, утвержденный на три года план мероприятий включает в себя несколько основных направлений. Отдельный блок посвящен наиболее эффективному методу противодействия экстремизму в современных условиях – его ранней профилактике, при этом возрастает роль взаимодействия с муниципалитетами. Так, согласно программе, в каждом муниципальном образовании должна быть выстроена система профилактики экстремизма и гармонизации этноконфессиональных отношений. Для этого должны быть приняты программные документы, на основании которых будут финансироваться различные мероприятия в этой сфере.

Такая работа должна учитывать этноконфессиональную ситуацию в конкретном территориальном образовании. Дополнительное внимание будет уделено взаимодействию органов власти с общественными и религиозными объединениями, повышению эффективности миграционной и образовательной работы.

Особо выделены мероприятия по недопущению вовлечения в деятельность экстремистских организаций подростков и молодежи – учащихся образовательных организаций, а также мероприятия по профилактике распространения экстремистской идеологии в интернете, прежде всего, в соцсетях.

Кроме того, развитие получат мероприятия по противодействию экстремизму, реализуемые в законодательной и правоохранительной сферах, в рамках государственной культурной политики, международного сотрудничества. Важная роль в координации этих направлений отводится деятельности областной межведомственной комиссии по профилактике экстремизма.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу.