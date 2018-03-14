Генпрокуратура проверит екатеринбургского депутата от "ЕР", из-за которого страдают дольщики

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев поручил дать уголовно-правовую оценку действиям депутата городской думы Игоря Плаксина (фракция "Единой России"), из-за которого пострадали дольщики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Этому послужили многочисленные нарушения интересов более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский", проблемы которых не решаются уже на протяжении длительного времени и вызывают протесты граждан.

Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс", а возглавляет ее депутат екатеринбургской думы Игорь Плаксин.

Юрий Пономарев поручил управлению Генпрокуратуры РФ в УрФО "тщательно разобраться в сложившейся обстановке, организовав проведение комплекса надзорных мероприятий с привлечением правоохранительных структур и контролирующих органов".

Напомним, что в феврале застройщик жилищного комплекса "Новый Уктус" - "Уралэнергостройкомплекс" передал документы, необходимые для завершения долгостроя, группе компаний "ТЭН". Ранее обманутые пайщики ЖСК "Новый Уктус" проводили акции протеста.