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Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
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В основах пограничной политики РФ пропишут угрозы экономической и демографической экспансии
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(2006) | Фото: www.veloplus.ru

ФСБ разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики. В случае его утверждения, он заменит собой документ, принятый ещё Борисом Ельциным 5 октября 1996 г. Именно к нему прописана преемственность в готовящемся указе. В списках задач политики и угроз национальным интересам прослеживаются некоторые различия, передает корреспондент Накануне.RU.
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Среди угроз, в отличие от 1996 г., отдельно прописаны попытки проникновения на территорию Российской Федерации ‎членов международных террористических и экстремистских организаций, участников незаконных вооруженных формирований; возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории Российской Федерации из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития.

Развёрнута содержащаяся в тексте 1996 г. незавершенность международно-правового оформления государственной границы России, однако упоминается, что "динамично развивающиеся приграничные территории сопредельных государств, рост численности населения и ограниченные возможности ‎по удовлетворению растущих потребностей формируют у определенной его части стремление пересмотреть существующие между государствами границы. Данное стремление стимулируется незавершенностью международно-правового оформления отдельных участков государственной границы Российской Федерации и попытками ряда иностранных государств оспорить правомерность ранее заключенных межгосударственных соглашений о ее прохождении".

Также отдельно упомянуто, что затяжные кризисы в мировой экономике, обострение межгосударственных отношений, увеличение количества регионов ‎с нестабильной внутриполитической обстановкой создают предпосылки ‎к нарастанию глобальных миграционных процессов, росту ‎международного терроризма и трансграничной преступности, а рост коммуникативных возможностей повышает риски переноса ‎на российскую территорию вирусных болезней людей и животных с других континентов по каналам туризма и миграции.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал Накануне.RU, что проблемы пересмотра границ и экономической экспансии соседей обусловлены прежде всего слабостью российской политики на приграничных территориях.

"Никакого открытого обсуждения проблемы незавершённости границ (убирая проблему Крыма) я просто не встречал нигде на официальном уровне. Конечно, Калининград кому-то хочется назвать Кёнигсбергом, карельские и мурманские границы [отнести] к Финляндии, Курильские острова [к Японии] - но [в данном случае] не очень понятно, о чём идёт речь. Это всё вещи, которые сами по себе не являются принципиальной угрозой. Угрозой является неразвитость и обезлюдение этих территорий. Основная проблема приграничных регионов и так называемого приграничного сотрудничества заключается в том, что за этим приграничным сотрудничеством и Финляндия, если брать условно, и Китай, тем более, - идёт массированная экономическая экспансия с сопредельных территорий", - говорит он.

По его словам, наше государство эти процессы, по сути, никак не регулирует, ничего не противопоставляет ни в политическом плане, ни, тем более, в промышленно-экономическом.

"Ну что мы можем противопоставить экспансии китайских товаров в РФ, какие товары и по численности и по структуре? Если у китайцев в структуре экспорта до 50% продукция машиностроения, технологические товары, то у нас это до процента не доходит. Поэтому все эти приграничные проблемы - это сугубо внутренние проблемы", - отмечает он.

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14.03.2018 21:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
23:36 Екб


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В основах пограничной политики РФ пропишут угрозы экономической и демографической экспансии
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