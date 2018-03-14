Гособоронзаказ на новую продукцию на свердловских предприятиях ОПК к 2021 году составит не менее 70%

Совокупный объем продукции, произведенной предприятиями свердловского ОПК в 2017 г. составил 322 млрд 560 млн руб. Об этом в ходе годового собрания свердловских "оборонщиков" заявил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гендиректор завода им. Калинина (ЗиК) Николай Клейн, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, этот результат "подчеркивает тенденцию востребованности Министерством обороны РФ нашей серийной продукции, а также новых образцов, которые показали свою высокую эффективность".

Гендиректор ЗиКа напомнил, что в прошлом году российские войска получили много новых образцов вооружений, в том числе полковые комплекты С-400 и радиолокационные станции "Воронеж".

"Практически сейчас по всему периметру РФ заново полностью создан контур радиолокационного поля по предупреждению о ракетном нападении", - сказал Клейн.

Кроме того, Вооруженные силы страны приняли сотни новых самолетов и вертолетов, самоходных артиллерийских установок, танков.

"Мы считаем, что к 2021 г. должна быть достигнута цифра 70% при производстве новой продукции по линии Министерства обороны, - отметил Клейн. - Но надеемся, что на 70% государство не остановится, так как президент РФ, Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию масштабно обозначил сделанное [оборонщиками], и сегодня весь мир обсуждает новые российские боевые комплексы".

По словам гендиректора ЗиКа, все новейшие разработки отечественного ОПК, о которых говорил Путин, реальные: "Никакого блефа здесь нет, просто президент показал, что надо немножко думать [нашим потенциальным врагам], прежде чем предпринимать резкие движения".