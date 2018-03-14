В Госдуме ответили на отказ украинцев участвовать в любых спортивных соревнованиях в РФ

В Госдуме ответили на решение Украины временно отказаться не только от биатлонного этапа Кубка мира в Тюмени, но и от участия в турнирах по всем видам спорта на территории России.

Как заявил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, украинские чиновники поспешили присоединиться к ставшей популярной теме спортивно-политических скандалов.

"Вслед за лондонскими призывами к бойкоту под надуманным предлогом украинские чиновники поспешили присоединиться к ставшей популярной теме спортивно-политических скандалов", - приводит пресс-служба Дегтярева его заявление.

"Однако в отличие от англичан, которые рассматривают вариант бойкота ЧМ-2018 не самими футболистами, а членами официальной делегации, в Киеве решили прибегнуть к радикальному способу провокации", - добавил Дегтярев, отметив, что, вероятно, таким образом Украина хочет показать свою лояльность Западу.

"Но в безуспешной погоне за расположением своих европейских партнеров киевские политики совершенно перестали думать об интересах своего народа, миллионах болельщиков и спортсменов. Россия была, есть и будет великой спортивной державой. В нашей стране регулярно проводятся самые яркие международные соревнования мирового масштаба. Поэтому украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях. Думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики", - говорится в заявлении Дегтярева.

Ранее сегодня министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России. По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.