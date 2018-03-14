В ХМАО осудили курганца, который пытался подкупить полицейского, оштрафовавшего его за курение в поезде

Житель Зауралья приговорен к 6 месяцам исправительных работ условно за попытку дать взятку полицейскому.
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Инцидент произошел 1 сентября прошлого года в поезде "Приобье - Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Мужчина хотел избежать привлечения к административной ответственности за курение табака в тамбуре вагона поезда и передал сотруднику транспортной полиции взятку в виде денег, от которых правоохранитель отказался.
Зауралец свою вину признал в полном объеме.