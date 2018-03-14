В ХМАО осудили курганца, который пытался подкупить полицейского, оштрафовавшего его за курение в поезде

14.03.2018 14:05 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Белокрылов

16:05 Екб





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В ХМАО осудили курганца, который пытался подкупить полицейского, оштрафовавшего его за курение в поезде