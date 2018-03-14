ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей ячейки" запрещенного "Исламского государства"

Российскими контрразведчиками пресечена деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, сегодня, 14 марта, в Калужской области были задержаны четверо участников так называемой "спящей ячейки" исламистов – жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром МТО, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии в составе ИГ и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак‍ для участия в боевых действиях.