Пять тысяч подписей против сноса ДК "Химмаш" в Екатеринбурге передали Путину

Сегодня инициативная группа, выступающая против сноса ДК "Химмаш", принесла в приёмную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан, об этом сообщил Накануне.RU участник инициативной группы Иван Стародубцев.

"Мы попали к доверенному лицу - Юрию Судакову. Послушав нас буквально одну минуту, он сразу принял нашу позицию и сказал, что тут и говорить нечего - Химмаш огромный и отдалённый район, надо искать пути сохранения такого объекта", - сообщил Стародубцев.

По его словам, Судаков позвонил министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной. Она пояснила, что губернатор уже в курсе данной проблемы.

"После 20 марта состоится встреча по решению этого вопроса. Будут присутствовать заместитель губернатора Павел Креков, Александр Якоб, Светлана Учайкина. Пообещали позвать участников инициативной группы ЖИВИнашДКХиммаш", - пояснил активист.

Напомним, владельцем здания, расположенного на ул. Грибоедова, 13, ныне является бизнес-центр AVS. Граждан беспокоит появившаяся информация о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями.

Ранее жители микрорайона Химмаш уже проводили митинг у мэрии Екатеринбурга. Тогда к пикетирующим вышел главный архитектор города Андрей Молоков. Он отметил, что пока планов по сносу ДК "Химмаш" нет.