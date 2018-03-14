Кандидат в президенты отказался ехать в Екатеринбург спасать телебашню

Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин, который является выдвиженцем от партии "Российский общенародный союз", не сможет приехать в уральскую столицу, чтобы выступить за сохранение телебашни, хотя его возможное участие анонсировалось на дебатах в Екатеринбурге.

На днях доверенное лицо Бабурина Иван Волков в прямом эфире свердловского филиала ВГТРК "поставил ультиматум" губернатору и заявил, что "в случае, если Евгений Куйвашев не отменит свое решение о сносе телебашни, то тысячи горожан будут требовать его отставки".

На своей странице в Facebook Волков призывает горожан выступить за спасение телебашни.

"Впереди выборы президента, его инаугурация, чемпионат мира по футболу, выборы в городскую думу, EXPO-2025, и мы полагаем, что взрыв телебашни нанесёт невосполнимый урон региону, его жителям, всем нам!" - написал Иван Волков.

Также Волков сообщает в соцсети, что "стратегия спасения телебашни в действии", по его словам, ожидается, что 16 марта в 16.00 напротив центрального входа в цирк кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин встретится с неравнодушными екатеринбуржцами. Волков анонсировал возможный приезд Бабурина и на дебатах.

Однако сам кандидат в президенты РФ свой визит опроверг.

"Я очень хотел приехать, но у меня не получается", - сообщил Накануне.RU Сергей Бабурин.

Напомним, телебашню продолжают готовить к демонтажу, ее обтянули монтажной сеткой. УГМК планирует снести недострой после президентских выборов, точной даты еще нет. На его месте, по планам, разместится ледовая арена. А власти заявляли, что вышка портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.