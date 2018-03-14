Уральские оборонщики требуют госзаказ на гражданскую продукцию

Тема диверсификации производства на заводах ОПК стала в последнее время ключевой при выступлениях руководства страны. Так, в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения 28 января этого года президент Владимир Путин поставил стратегическую задачу: повысить на предприятиях ОПК к 2025 г. долю гражданской продукции до 30%.

Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО "Машиностроительный завод им.Калинина" (ЗиК, г. Екатеринбург) Николай Клейн заявил, что уральские "оборонщики" уже достигли этого показателя, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Свердловской области доля "мирной" продукции в 2015 г. составляла 26% от общего объема производства предприятий ОПК, в 2017 г. - уже 29,2%, - отметил Клейн. - Мы практически вышли на уровень, 30%, который президент обозначил на 2025 г.".

Вместе с тем, цифры, по словам гендиректора ЗиКа, не самое главное, сейчас в первую очередь надо понять - что конкретно требуется разрабатывать и производить.

"Сегодня на собрании [Союза "оборонщиков"] мы поставили этот вопрос перед органами власти, Правительством РФ: "Дайте госзаказ!" - пояснил Клейн. - Когда 30 российских предприятий вдруг начинают разрабатывать 3D-принтер - это плохо, это лишний расход денежных, инженерных ресурсов и так далее. Дайте госзаказ - мы все разработаем, а дальше в действие вступит рынок. Это в Минпромторге начинают понимать, готовится определенная программа именно по разным видам [гражданской] продукции".

Клейн привел в качестве положительного примера производственное объединение "Уральский оптико-механический завод им. Яламова" (УОМЗ), назвав предприятие "фаворитом" в деле производства продукции гражданского назначения.

Генеральный директор УОМЗа Анатолий Слудных, со своей стороны, воспринял комплимент как должное.

"Для нас как предприятия, входящего в госкорпорацию "Ростех", это магистральная тема, и мы ее стараемся поднять с точки зрения основных трендов, - сказал Слудных. - Не просто производство гражданской продукции, а встраивание в так называемую индустрию 4.0 [новый этап индустриализации стран, основанный на цифровой трансформации отраслей, направленный на поиск, разработку и внедрение новых промышленных технологий и инноваций] и дальше - непосредственно в цифровую экономику. То, о чем сегодня говорят на самом высоком уровне, будет реализовано на предприятиях ОПК. Кстати, в нашем регионе мы отдельно выделили й участие наших оборонных предприятий, в том числе УОМЗ, в проекте "Умный регион-2035": он делается по классике индустрии 4.0, цифровой экономики, с привлечением научного сообщества, разработчиков и производителей".

Следует отметить, что свердловские "оборонщики" не "зациклены" на переводе основного производства на мирные рельсы. Так, сегодня Николай Клейн, выступая на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и регионального отделения Союза машиностроителей России, подчеркнул, что предприятия ОПК в любой момент готовы практически полностью переориентироваться с гражданского рынка на гособоронзаказ.