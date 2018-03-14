Россию обвинили в попытках изменить сюжет "Звездных войн"

Режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон рассказал о попытке России "повлиять" на сюжет картины. Об этом он сообщил в документальной ленте "Режиссер и джедаи", его цитирует портал Filmschoolrejects.

По словам Джонсона, его Twitter-аккаунт атаковали "русские хакеры". Джонсону показалось, что они желают контролировать определенные части сценария в неизвестных ему целях. В частности, они якобы пытались заставить его сохранить жизнь персонажу генерала Хакса.

Зачем это было нужно, Джонсон сначала не понимал, но авторы заметки высказали мнение, что боты исходили из "любви к авторитарным режимам".

У пользователей Сети возникли другие вопросы, сообщает ТК "Звезда". В частности, они интересовались, каким образом "русские хакеры и боты" узнали подробности сценария на ранних этапах его написания, а также спрашивали, какие медикаменты употребляет Райан Джонсон и являются ли безрецептурными.

Напомним, недавно в интервью NBC президент России ответил на вопрос журналиста о возможном вмешательстве РФ в выборы главы США в 2016 году.