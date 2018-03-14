ВСУ хотят взять под контроль подачу воды в ДНР, - Басурин

Украинская армия намерена запугать персонал Донецкой фильтровальной станции и взять под свой контроль подачу воды на территорию ДНР. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Так он прокомментировал обстрелы сотрудников предприятия со стороны украинских боевиков.

"Позиции, с которых осуществляются обстрелы, расположены в нескольких десятках метров от въезда на территорию станции, поэтому реальная угроза жизни людей существует постоянно. Это хорошо спланированная акция. Данными агрессивными действиями украинское оккупационное командование неоднократно запугивало сотрудников, проживающих на территории республики, и тем самым принуждало их отказаться от обслуживания станции", - сказал Басурин.

По его словам, ВСУ планируют "взять под полный контроль процесс подачи воды в населенные пункты республики". В феврале 2017 года ВСУ уже захватывали Донецкую фильтровальную станцию. Правда, на следующий день ее освободили.

В последние дни ВСУ дважды обстреливали колонны автомобилей коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые перевозили сотрудников станции.

Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, украинская армия с момента вступления 5 марта в силу нового перемирия выпустила по территории ДНР 288 различных боеприпасов, что составляет примерно тонну.