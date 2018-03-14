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Иван Грозный. Причины жесткого управления, период реформ и истоки смуты Если посмотреть на царствование Ивана Грозного с точки зрения того, что история все же учит жизни, то можно извлечь много уроков для дня сегодняшнего. И для поведения элиты, нашей так называемой элиты, и для поведения людей. Те приобретения, которые сделал Грозный за небольшой период своего царствования, они в сумме кратно превышают ту часть государства, которую он получил в наследство. Россия в разы увеличила свою территорию. Но реформам нужно было время, чтобы устояться. По ряду причин и из-за личной трагедии – смерти жены (современные исследователи определили, что жену Грозного отравили), из-за предательства окружения – Грозный свернул реформы и начал чистку элит – опричнину.
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общество ;
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ВСУ хотят взять под контроль подачу воды в ДНР, - Басурин
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фильтровальная станция, Донецк (2017) | Фото:РИА Новости

Украинская армия намерена запугать персонал Донецкой фильтровальной станции и взять под свой контроль подачу воды на территорию ДНР. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Так он прокомментировал обстрелы сотрудников предприятия со стороны украинских боевиков.
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"Позиции, с которых осуществляются обстрелы, расположены в нескольких десятках метров от въезда на территорию станции, поэтому реальная угроза жизни людей существует постоянно. Это хорошо спланированная акция. Данными агрессивными действиями украинское оккупационное командование неоднократно запугивало сотрудников, проживающих на территории республики, и тем самым принуждало их отказаться от обслуживания станции", - сказал Басурин.

По его словам, ВСУ планируют "взять под полный контроль процесс подачи воды в населенные пункты республики". В феврале 2017 года ВСУ уже захватывали Донецкую фильтровальную станцию. Правда, на следующий день ее освободили.

В последние дни ВСУ дважды обстреливали колонны автомобилей коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые перевозили сотрудников станции.

Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, украинская армия с момента вступления 5 марта в силу нового перемирия выпустила по территории ДНР 288 различных боеприпасов, что составляет примерно тонну.

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16:05 Екб


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ВСУ хотят взять под контроль подачу воды в ДНР, - Басурин
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