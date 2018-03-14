Путин телеграммой поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера Германии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, в телеграмме глава государства подчеркнул важность развития двустороннего российско-германского сотрудничества в различных сферах, а также конструктивного взаимодействия стран на международной арене. Также Путин пожелал Меркель и всем членам нового федерального правительства Германии крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Напомним, сегодня Бундестаг в четвертый раз подряд избрал лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было чисто техническим.