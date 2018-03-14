Адвокат: Прокуратура безобразно проверила обстоятельства изъятия ребенка из семьи погибшей матери

В Прикамье прокуратура отреагировала на требование адвоката Жанны Головневой проверить обстоятельства изъятия ребенка от родных погибшего отца, семьи Юшковых, и передачи его семье умершей матери, Аликиным. Юрист возмущена низким качеством документа, и будет жаловаться на него в прокуратуру края, передает корреспондент Накануне.RU.

"Местная прокуратура безобразно проверила ситуацию. Полтора месяца она держала нашу жалобу и дала поверхностный ответ. Я опротестовала результат в краевой прокуратуре. Соглашение о порядке работы готово, но пока не подписано. Его долго утверждали на опекунском совете. Мальчик сейчас болеет: на нервной почве его иммунная система дала сбой", - рассказала Накануне.RU Головнева.

По ее словам, мальчику трудно живется в новой семье.

"Дом в Полазне (Добрянский район), где сейчас живет мальчик, построен в 1950-х годах, в нем – две комнаты. Его бабушка-опекун, Аликина, живет сейчас с мужчиной, который ребенку совершенно чужой. Он привык к ним через силу: мальчик вынужден подчиниться, опека говорит, что он радуется. Хотя очевидно: сначала умерли его родители, потом его забрали у бабушки и дедушки, теперь он боится потерять еще и эту семью. Создается ощущение, что всем плевать на судьбу ребенка", - сказала юрист.

Накануне.RU получило ответ на свой запрос в отдел опеки о том, как там оценивают сложившуюся ситуацию.

"Возможные риски по результатам первичной диагностики кандидатов на опеку, Аликиной и Юшковой, проведённой специалистами Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения Перми, одинаковые. В детском саду, который ранее посещал ребёнок, рассказали, что он приходил туда в хорошем настроении. Приводила и забирала его бабушка Аликина, иногда тетя. Он всегда радовался встрече с родственниками, с радостью к ним шел. По информации службы сопровождения замещающих семей, взаимоотношения в семье Аликиных ровные, спокойные. Мальчик чувствует себя защищенным в семье этого опекуна, эмоциональное состояние стабильное, проявляется привязанность к членам семьи. Опекун во всем поддерживает ребенка, заботится о его здоровье, исполняет все рекомендации специалистов. В июле 2017 г. он с опекуном отдыхал и лечился в санатории, в августе был в Крыму", - говорится в официальном ответе территориального управления минсоцразвития края по Пермскому и Добрянскому районам.

Там отметили, что комиссия по опеке и попечительстве 2 августа 2017 г. решила, что в интересах ребенка вопросы, касающиеся его воспитания и образования, "нужно решать сообща всем близким родственникам при участии специалистов отдела опеки и попечительства".

"Из заключения судебной психолого-педагогической экспертизы следует, что из воспитательных установок, уровня принятия ребенка, степени эмоциональной близости бабушек проживание несовершеннолетнего более благоприятно с Юшковыми. Исходя из особенностей взаимодействия – с Аликиными. Учитывая особенности отношения ребенка к бабушкам, степени привязанности, можно сделать вывод, что он одинаково может себя чувствовать в доме как Юшковых, так и Аликиных", - резюмирует опека.

При этом в интересах маленького пермяка "любые изменения ритма его жизни нежелательны".

Напомним, главный герой противостояния – маленький пермяк, родители которого умерли в апреле 2017 г. Тогда он остался жить в семье бабушки и дедушки по линии отца, Юшковыми, с которыми вместе с родителями жил в одной квартире. 12 мая его отвели в детский сад. Вечером пришла бабушка по линии матери, Аликина, и, предъявив документы об опеке, забрала мальчика, не посчитав при этом нужным забрать вещи и игрушки мальчика. С тех пор идет спор двух семей о том, с кем должен жить ребенок.