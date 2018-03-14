Вслед за "Центральным". В Кургане решили реконструировать стадион КЗКТ

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов объявил о реконструкции стадиона КЗКТ, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас спортивный объект принадлежит детской городской спортшколе №3. По словам Потапова, работы начались еще в прошлом году - там заменили искусственное покрытие поля, потратив на это 13 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

С наступлением тепла планируется продолжить реконструкцию - на стадионе сделают площадку для мини-футбола, установят беговые дорожки, тренажеры, детскую спортплощадку, а также площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.

Отреставрируют также и трибуны для зрителей - поместиться на стадионе смогут около 2 тыс. человек, в том числе маломобильные граждане.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Кургане полностью реконструировали стадион "Центральный", на его ремонт выделили 179 млн рублей, из которых 70 млн - средства федерального бюджета.