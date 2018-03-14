В Пермском крае за ходом выборов президента будут следить три группы представителей ОБСЕ

Глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с наблюдателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хансом-Хельнрихом Рейзером из Германии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Стороны обсудили подготовку к выборам президента РФ. Представители ОБСЕ приглашены Правительством РФ в качестве наблюдателей на период выборов президента. В разных регионах России будут работать более 400 наблюдателей.

В Прикамье за ходом выборов будут следить три группы по пять - семь человек. Наблюдатели посетят избирательные участки в момент открытия, в течение дня голосования будут перемещаться с участка на участок и завершат миссию во время завершения голосования - вскрытия урн и подсчета голосов.

"В Перми насчитывается свыше 750 тыс. избирателей, и наша задача – обеспечить им нормальные и безопасные условия для голосования. Мы практически завершили подготовку 227 помещений, где расположены 408 избирательных участков, все они оснащены системами видеонаблюдения и металлоискателями, делаем все, что положено по закону. Рассчитываем на гражданскую активность горожан в день главного политического события в стране", - отметил глава города.

Дмитрий Самойлов подчеркнул, что власти совместно с избирательными комиссиями различных уровней прикладывают серьезные усилия для того, чтобы выборы в Перми прошли организованно и спокойно.

Отметим, что - ОБСЕ - крупнейшая в мире организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. ОБСЕ наблюдает за выборами во всех своих 57 государствах-участниках. Она также оказывает техническую помощь с целью совершенствования законодательной и административной базы для проведения выборов в конкретных странах.