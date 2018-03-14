Министр спорта Украины запретил биатлонистам ехать на Чемпионат мира в Тюмень

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - заявил министр, добавив, что считает пребывание украинских спортсменов на территории России опасным для них.

Как сообщало Накануне.RU, украинских биатлонистов заставили бойкотировать Кубок мира в России. Сборная Украины по биатлону собиралась ехать на соревнования. Однако накануне Жданов призвал биатлонистов добровольно отказаться от участия. По словам Игоря Жданова, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но у всех правил есть исключения".

Напомним, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что отказ некоторых стран от участия в соревнованиях был ожидаемым и не снизит статус мероприятия.