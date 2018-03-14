Глава Зауралья поддержал идею провести в Кургане региональный форум наподобие "Лидеры России"

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин встретился с активистами так называемой "Молодежки ОНФ" - представителями молодежного корпуса Общероссийского народного фронта, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из самых острых вопросов, обсуждаемых на встрече - отток молодежи. По словам губернатора, правительство области принимает множество мер для поддержки молодых кадров. В первую очередь улучшаются социальные условия.

"Молодой человек после работы должен иметь возможность найти полноценный досуг по своим интересам - новые спортивные секции, например, которые популярны у молодого поколения. Для этого нужны дополнительные бюджетные ассигнования. В этом году при сбалансированном областном бюджете по направлению молодежной политики, а именно по статье "спорт", мы даже увеличили финансирование. В прошлом году при нашей Областной больнице мы открыли кафедру Тюменского медицинского университета, чтобы старшекурсники могли проходить обучение здесь и оставаться здесь же на своих местах. Президент в своем ежегодном послании особое внимание уделил развитию здравоохранения. Я убежден, что в ближайшее время будут разработаны и государственные, и региональные программы, направленные на увеличение финансирования этой сферы, в том числе по закреплению кадров", - отметил Алексей Кокорин.

Еще одна тема, которую обсудили на встрече, касалась поддержки движения волонтеров в Курганской области. По словам Алексея Кокорина, молодежи нужно брать пример с добровольцев. А правительство, в свою очередь, готово поддерживать инициативы и начинания волонтеров.

Обсудили и создание региональных конкурсов наподобие "Лидеры России".

"Очень хорошее предложение провести региональный конкурс по аналогии с федеральным. Те, кто себя эффективно зарекомендовал, сразу попадают в поле нашего зрения. Молодых специалистов мы стремимся продвигать вверх по служебной лестнице. Это один из способов закрепления кадров в Курганской области. Мы уже начали формировать управленческий состав из молодых кадров. Два наших района - Кетовский и Частоозерский - возглавляют перспективные и молодые лидеры", - отметил Алексей Кокорин.