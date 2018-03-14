Прогноз ВЭБа: с 2020 года пенсионный возраст в России будет постепенно повышаться

С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ).

"С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста", - прогнозируют в ВЭБе.

"Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы", - полагают авторы доклада.

Ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что обсуждения возможного повышения пенсионного возраста в РФ будут продолжены в 2018 году.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, тема возможного повышения пенсионного возраста в России поднималась в последние месяцы неоднократно. В октябре сообщалось, что в правительстве обсуждают идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии, однако позже данная информация была опровергнута в Министерстве труда и социальной защиты.

В конце ноября во время встречи с работниками ремонтно-экипировочного депо станции"Москва-Киевская" президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста должен приниматься не кулуарно, а лишь при широком общественном обсуждении.