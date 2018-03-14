"Вряд ли можно упасть ниже пола": в Кремле считают, что отношения России и США не ухудшатся после отставки Тиллерсона

В Кремле считают, что отношения России и США вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после смены госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передает "Интерфакс", также он отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о решении уволить государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Его пост займет директор ЦРУ Майк Помпео. Позже Трамп объяснил свое решение тем, что они с Тиллерсоном "не сошлись во мнениях".