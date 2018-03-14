Футболисты "Урала" посетили "Екатеринбург-Арену", которая скоро примет свой первый официальный матч

Сегодня утром футболисты екатеринбургского клуба "Урал" вместе с президентом клуба и тренерским штабом посетили стадион "Екатеринбург-Арена", который был реконструирован к Чемпионату мира 2018 года и в скором времени примет первый официальный матч, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, футболисты осмотрели подтрибунные помещения, ознакомились с раздевалками, душевыми, массажными кабинетами, сделанными по последнему слову техники.

Для журналистов сделан большой и комфортный конференц-зал.

С футболом на стадионе связано все – даже лифты оформлены соответствующе.

Особое внимание футболистов привлекла зона для разминки – специальное помещение с газоном, где игроки могут разминаться перед матчем.

Футболистам удалось "протестировать" и новый газон стадиона, который высоко был оценен президентом клуба Григорием Ивановым.

"Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов. Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы", - сказал он.

"Я сомневался, что поздно включили подогрев, боялся, что трава не подрастет, но поле уже идеальное, как летом, играть можно", - отметил главный тренер команды Александр Тарханов.

Как сообщил Тимур Уфимцев, генеральный директор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара, которая является генеральным подрядчиком, проводившим реконструкцию объекта, стадион до конца недели должен пройти всю необходимую сертификацию.

Высоко оценил готовый объект и заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков, который вместе с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом также прибыл сегодня на стадион.

"Кроме восхищения сказать ничего не могу. Не ожидал. Объект фантастический", - отметил заместитель министра спорта РФ.

Напомним, что первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" пройдет 1 апреля - "Урал" сыграет игру чемпионата России с "Рубином", 15 апреля клуб из столицы Урала примет московский "Спартак", а 6 мая - пермский "Амкар".

Что касается непосредственно мундиаля, то 15 июня в уральской столице пройдет матч группы А Египет - Уругвай. Кроме этого, 21 июня в матче группы C сыграют Франция и Перу. 24 июня состоится матч группы H между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе F.