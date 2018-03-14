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общество ;
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Дебаты представителей Жириновского и Грудинина в Югре привели к проверке "по 282-й"
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Олег Гальченко детабы (2016) | Фото:

Дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты в Югре вылились в скандал: представитель Павла Грудинина Олег Гальченко назвал членов команды Владимира Жириновского "инородцами", когда речь зашла о защите русского языка. Доверенное лицо кандидата от ЛДПР Леонард Насибуллин обратился с заявлением в полицию: он уверен, что Олег Гальченко нарушил ограничения при проведении предвыборной агитации, а именно - позволил себе высказывание, возбуждающее расовую и национальную рознь, передает корреспондент Накануне.RU.

Дебаты на окружном телеканале "Югория" были посвящены внешней политике России. На вопрос ведущей о том, как следует поддерживать русский язык и соотечественников за рубежом, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Жириновского Леонард Насибуллин ответил так:

"Необходимо оберегать русский язык, восстановить систему, при которой русский язык полноценно изучался бы по всей стране, в полном объеме, тем самым закрепив за ним позиции языка межнационального общения. А также произвести активное закрепление языковой культуры и в других странах, особенно там, где проживает много выходцев из бывшего СССР. Защита русского языка должна быть первоочередной задачей будущего президента России".

Леонард Насибуллин(2016)|Фото: vk.com

Следующим выступил Олег Гальченко. Свою речь доверенное лицо Грудинина начал с "благодарности".

"Хотел сказать спасибо товарищу Насибуллину и товарищу Владимиру Вольфовичу за эту боль за русских. Потому что еще Владимир Ильич Ленин говорил, что инородцы часто пересаливают по поводу русского вопроса, - отметил Гальченко. - Для того, чтобы решить вопрос русскоязычного населения, надо открыть для него границу и сказать, у нас демографические проблемы: "Дорогие, возвращайтесь в страну". Но, я боюсь, они сюда не поедут, ведь люди ехали за гарантированным будущем, за достойной старостью, а наша страна занимается тем, что пугает весь мир".

Леонард Насибуллин уточнил, кого Гальченко имел в виду под определением "инородец", на что четкого ответа представителя Грудинина не получил.

"Я родился и вырос здесь, не занимайтесь национализмом. Башкиры и татары - тоже граждане России, не занимайтесь шовинизмом. Давайте по закону работать и не оскорблять присутствующих по национальному признаку!" - заявил представитель Жириновского.

"Россия - это многонациональная страна, в которой проживают разные народы уже сотни лет, и, если представитель Грудинина считает, что башкиры и татары - "инородцы", то я не представляю, президентом какой страны Грудинин хочет стать", - сказал в своем следующем выступлении Леонард Насибуллин.

Олег Гальченко детабы(2016)|Фото:

Представитель Жириновского написал заявление начальнику окружного МВД Владимиру Гребенникову с просьбой дать правовую оценку действиям Олега Гальченко и, в случае подтверждения фактов нарушения законодательства, привлечь его к ответственности.

"Большая часть экстремистских выступлений происходит на расовой и национальной почве. Неприязнь к другим народам отражается в первую очередь в языке - их представителям присваиваются пренебрежительные наименования. Инородец является уничижительным названием для народностей всего нерусского населения. По национальности я башкир", - сказано в заявлении Насибуллина.

Доверенное лицо кандидата в президенты от ЛДПР напомнил о статье 56 федерального закона №67, которая запрещает предвыборную агитацию, возбуждающую "социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающую национальное достоинство".

Впрочем, судя по жалобе Насибуллина, не исключена и проверка его оппонента по УК РФ 282 - той самой, за отмену которой ратует ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Другие новости по темам: дебаты в хмао-югре, доверенные лица, владимир жириновский, павел грудинин, леонард насибуллин, олег гальченко, инородцы
14.03.2018 13:15 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
15:15 Екб


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Дебаты представителей Жириновского и Грудинина в Югре привели к проверке "по 282-й"
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