Дебаты представителей Жириновского и Грудинина в Югре привели к проверке "по 282-й"

Дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты в Югре вылились в скандал: представитель Павла Грудинина Олег Гальченко назвал членов команды Владимира Жириновского "инородцами", когда речь зашла о защите русского языка. Доверенное лицо кандидата от ЛДПР Леонард Насибуллин обратился с заявлением в полицию: он уверен, что Олег Гальченко нарушил ограничения при проведении предвыборной агитации, а именно - позволил себе высказывание, возбуждающее расовую и национальную рознь, передает корреспондент Накануне.RU.

Дебаты на окружном телеканале "Югория" были посвящены внешней политике России. На вопрос ведущей о том, как следует поддерживать русский язык и соотечественников за рубежом, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Жириновского Леонард Насибуллин ответил так:

"Необходимо оберегать русский язык, восстановить систему, при которой русский язык полноценно изучался бы по всей стране, в полном объеме, тем самым закрепив за ним позиции языка межнационального общения. А также произвести активное закрепление языковой культуры и в других странах, особенно там, где проживает много выходцев из бывшего СССР. Защита русского языка должна быть первоочередной задачей будущего президента России".

Следующим выступил Олег Гальченко. Свою речь доверенное лицо Грудинина начал с "благодарности".

"Хотел сказать спасибо товарищу Насибуллину и товарищу Владимиру Вольфовичу за эту боль за русских. Потому что еще Владимир Ильич Ленин говорил, что инородцы часто пересаливают по поводу русского вопроса, - отметил Гальченко. - Для того, чтобы решить вопрос русскоязычного населения, надо открыть для него границу и сказать, у нас демографические проблемы: "Дорогие, возвращайтесь в страну". Но, я боюсь, они сюда не поедут, ведь люди ехали за гарантированным будущем, за достойной старостью, а наша страна занимается тем, что пугает весь мир".

Леонард Насибуллин уточнил, кого Гальченко имел в виду под определением "инородец", на что четкого ответа представителя Грудинина не получил.

"Я родился и вырос здесь, не занимайтесь национализмом. Башкиры и татары - тоже граждане России, не занимайтесь шовинизмом. Давайте по закону работать и не оскорблять присутствующих по национальному признаку!" - заявил представитель Жириновского.

"Россия - это многонациональная страна, в которой проживают разные народы уже сотни лет, и, если представитель Грудинина считает, что башкиры и татары - "инородцы", то я не представляю, президентом какой страны Грудинин хочет стать", - сказал в своем следующем выступлении Леонард Насибуллин.

Представитель Жириновского написал заявление начальнику окружного МВД Владимиру Гребенникову с просьбой дать правовую оценку действиям Олега Гальченко и, в случае подтверждения фактов нарушения законодательства, привлечь его к ответственности.

"Большая часть экстремистских выступлений происходит на расовой и национальной почве. Неприязнь к другим народам отражается в первую очередь в языке - их представителям присваиваются пренебрежительные наименования. Инородец является уничижительным названием для народностей всего нерусского населения. По национальности я башкир", - сказано в заявлении Насибуллина.

Доверенное лицо кандидата в президенты от ЛДПР напомнил о статье 56 федерального закона №67, которая запрещает предвыборную агитацию, возбуждающую "социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающую национальное достоинство".

Впрочем, судя по жалобе Насибуллина, не исключена и проверка его оппонента по УК РФ 282 - той самой, за отмену которой ратует ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.