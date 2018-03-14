В Кургане угонщики автомобиля не смогли убежать от инспекторов ДПС

В Кургане сотрудники ГИБДД поймали угонщиков авто.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Отдыха, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Полицейские увидели припаркованный у дома автомобиль "Ауди" серебристого цвета, который по приметам подходил под описание авто, находившегося в угоне. Патрульная машина встала сзади, блокировав проезд.

"В тот момент, когда инспектор ГИБДД подошел к водительской двери, водитель включил заднюю передачу и выскочил из салона автомобиля через переднюю пассажирскую дверь. Неуправляемая иномарка начала движение задним ходом и столкнулась с патрульным автомобилем. Двое пассажиров, находившиеся в это время в салоне транспортного средства, также попытались скрыться от полицейских, но были задержаны", - рассказали в ГИБДД.

После доставления задержанных в отдел было установлено, что на машине были прикреплены поддельные госномера, похищенные ранее с автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного недалеко от места кражи.