Студенты пермских медучилищ получат дополнительные выплаты

На сегодняшнем заседании правительства Пермского края утвержден порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организациях края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Студенты-целевики по специальности "Лечебное дело" смогут получить выплаты равные шестикратным размерам стипендии, а это более 6 тыс. руб. Выплаты будут осуществляться два раза в год по итогам сдачи зимней или летней сессий.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина убеждена, что дополнительные выплаты помогут привлечь и "закрепить" выпускников техникумов и колледжей на рабочих местах, в том числе в ФАПах.