В Перми пропали двое детей

Возбуждено уголовное дело из-за пропажи в Перми двух подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, дети учатся в одной школе, живут в своих семьях. На профилактических учетах не состоят. Характеризуются удовлетворительно. Утром 12 марта мать довезла 12-летнюю дочь до остановки "Улица Старцева": девочка должна была зайти к подруге и поехать с ней в школу. Однако там она не появилась.

В тот же день утром мать пропавшего 14-летнего мальчика ушла на работу. Он позже должен был уйти в школу, однако там так и не оказался. Поиск и расследование продолжаются.