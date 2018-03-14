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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Иван Грозный. Причины жесткого управления, период реформ и истоки смуты Если посмотреть на царствование Ивана Грозного с точки зрения того, что история все же учит жизни, то можно извлечь много уроков для дня сегодняшнего. И для поведения элиты, нашей так называемой элиты, и для поведения людей. Те приобретения, которые сделал Грозный за небольшой период своего царствования, они в сумме кратно превышают ту часть государства, которую он получил в наследство. Россия в разы увеличила свою территорию. Но реформам нужно было время, чтобы устояться. По ряду причин и из-за личной трагедии – смерти жены (современные исследователи определили, что жену Грозного отравили), из-за предательства окружения – Грозный свернул реформы и начал чистку элит – опричнину.
14.03.2018
общество ;
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Новости
14.03.2018 12:38 Мск (14:38 Екб)
политика | В России
В Кремле усомнились в надежности информации британских СМИ по "делу Скрипаля"
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Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Британские СМИ при освещении истории с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем показали свое качество, вряд ли они заслуживают внимания как источник информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Так он прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что в отношении России может быть применена пятая статья устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва довела до Лондона по дипломатическим каналам информацию о своей непричастности к отравлению в Солсбери. Он высказал надежду, что здравый смысл на Западе возобладает и доводы Москвы будут услышаны. А также подчеркнул, что Москва не приемлет голословных и бездоказательных обвинений и ультиматумов.

При этом Песков отметил, что Москва остается открытой "для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", передает "Интерфакс".

На вопрос, есть ли у Кремля какие-то версии произошедшего в Солсбери, Песков отметил: "Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны".

Сергей Скрипаль(2018)|Фото: newsru.com

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

Британский премьер Тереза Мэй предъявила ультиматум российской стороне, потребовав в течение суток представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления Скрипаля. При этом она отметила, что если ответа не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства. К ее ультиматуму присоединился президент США Дональд Трамп, призвавший Москву дать "однозначные ответы" о том, как на территории королевства оказалось разработанное в России нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь.

В свою очередь, российская сторона отказалась отвечать на предъявленный ультиматум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответа не будет, пока Лондон не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

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14.03.2018 12:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:38 Екб


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В Кремле усомнились в надежности информации британских СМИ по "делу Скрипаля"
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