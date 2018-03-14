В Кремле усомнились в надежности информации британских СМИ по "делу Скрипаля"

Британские СМИ при освещении истории с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем показали свое качество, вряд ли они заслуживают внимания как источник информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что в отношении России может быть применена пятая статья устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва довела до Лондона по дипломатическим каналам информацию о своей непричастности к отравлению в Солсбери. Он высказал надежду, что здравый смысл на Западе возобладает и доводы Москвы будут услышаны. А также подчеркнул, что Москва не приемлет голословных и бездоказательных обвинений и ультиматумов.

При этом Песков отметил, что Москва остается открытой "для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", передает "Интерфакс".

На вопрос, есть ли у Кремля какие-то версии произошедшего в Солсбери, Песков отметил: "Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

Британский премьер Тереза Мэй предъявила ультиматум российской стороне, потребовав в течение суток представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления Скрипаля. При этом она отметила, что если ответа не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства. К ее ультиматуму присоединился президент США Дональд Трамп, призвавший Москву дать "однозначные ответы" о том, как на территории королевства оказалось разработанное в России нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь.

В свою очередь, российская сторона отказалась отвечать на предъявленный ультиматум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответа не будет, пока Лондон не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.