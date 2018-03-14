В Челябинской области 57-летний бомж осужден за пересечение госграницы без документов

На Южном Урале 57-летнего бомжа признали виновным в незаконном пересечении госграницы.

Инцидент произошел в январе этого года - ранее судимый россиянин с территории Казахстана в районе поселка Петровский Октябрьского района незаконно пересек границу через реку Уй, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

При этом мужчина не имел при себе никаких документов.

Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.