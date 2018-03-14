ДНР и ЛНР собираются перейти на российский телефонный код

ДНР и ЛНР в обозримом будущем намерены перейти на российский телефонный код. Договоренности с Россией по этому поводу достигнуты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявили министр связи ДНР Виктор Яценко и замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

"(Глава ДНР) Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода "+7". Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с Россией. И мы сейчас стоим перед вопросом: нам нужно формировать коммутацию не на "+38", а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов "Феникса" было "+7", — сказал Яценко на телеканала "Новороссия ТВ".

Ранее он заявлял, что у ДНР имеются технические возможности подключиться к российским телекоммуникационным сетям в сжатые сроки.

О такой же готовности сообщили в Луганске. По словам Першикова, если опыт ДНР будет результативен, то ЛНР возьмет его на вооружение.

Напомним, что в ДНР с 11 января отсутствует связь с Украиной. Под разными предлогами Украина отказывается работать над ее восстановлением. За два месяца абонентами республиканского оператора "Феникс" стали более 500 тыс. человек. Общее число абонентов "Феникса" составляет уже около 1,2 млн при населении ДНР 2,3 млн.