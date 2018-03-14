ДНР и ЛНР собираются перейти на российский телефонный код

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Иван Грозный. Причины жесткого управления, период реформ и истоки смуты Если посмотреть на царствование Ивана Грозного с точки зрения того, что история все же учит жизни, то можно извлечь много уроков для дня сегодняшнего. И для поведения элиты, нашей так называемой элиты, и для поведения людей. Те приобретения, которые сделал Грозный за небольшой период своего царствования, они в сумме кратно превышают ту часть государства, которую он получил в наследство. Россия в разы увеличила свою территорию. Но реформам нужно было время, чтобы устояться. По ряду причин и из-за личной трагедии – смерти жены (современные исследователи определили, что жену Грозного отравили), из-за предательства окружения – Грозный свернул реформы и начал чистку элит – опричнину.
14.03.2018
общество ;
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Новости
14.03.2018 12:40 Мск (14:40 Екб)
политика | В бывшем СССР | ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР собираются перейти на российский телефонный код
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сим-карта, ДНР, сотовая связь, мобильный (2016) | Фото: Накануне.RU

ДНР и ЛНР в обозримом будущем намерены перейти на российский телефонный код. Договоренности с Россией по этому поводу достигнуты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявили министр связи ДНР Виктор Яценко и замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
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"(Глава ДНР) Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода "+7". Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с Россией. И мы сейчас стоим перед вопросом: нам нужно формировать коммутацию не на "+38", а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов "Феникса" было "+7", — сказал Яценко на телеканала "Новороссия ТВ".

Ранее он заявлял, что у ДНР имеются технические возможности подключиться к российским телекоммуникационным сетям в сжатые сроки.

О такой же готовности сообщили в Луганске. По словам Першикова, если опыт ДНР будет результативен, то ЛНР возьмет его на вооружение.

Напомним, что в ДНР с 11 января отсутствует связь с Украиной. Под разными предлогами Украина отказывается работать над ее восстановлением. За два месяца абонентами республиканского оператора "Феникс" стали более 500 тыс. человек. Общее число абонентов "Феникса" составляет уже около 1,2 млн при населении ДНР 2,3 млн.

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14.03.2018 12:40 Мск | Евгений Чернышёв
14:40 Екб


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ДНР и ЛНР собираются перейти на российский телефонный код
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