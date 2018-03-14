На Южном Урале будут судить мужчин за попытку обмана страховой компании путем инсценировки ДТП

В Магнитогорске осудят двух мужчин, который попытались обмануть страховую компанию, подстроив дорожную аварию.

В январе 2017 года мужчины ввели представителей страховой компании в заблуждение относительно наступления страхового случая по договору ОСАГО, намереваясь похитить денежные средства в размере сумме около 222 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ранее производство предварительного расследования по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

При проверке законности данного процессуального решения в прокуратуре района установлено, что согласно детализации телефонных соединений зафиксированы множественные телефонные соединения между соучастниками. Данные сведения опровергали первоначально занятую соучастниками позицию об отсутствии знакомства друг с другом и реальном характере ДТП, однако были оставлены органом предварительного расследования без надлежащего исследования и оценки.

По результатам дополнительного дознания под давлением предъявленных доказательств соучастники признали факт инсценировки ДТП и наличие предварительного сговора между собой на хищение денег страховой компании.