"Оборонщики" Свердловской области получат "гражданских" партнеров

Сегодня в Екатеринбурге на площадке Уральского оптико-механического завода проходит общегодовое собрание Союза предприятий оборонной отрасли и промышленности Свердловской области и регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России", передает корреспондент Накануне.RU.

Перед участниками выступил губернатор Евгений Куйвашев, который особое внимание уделил диверсификации оборонного производства, в том числе взаимодействию ОПК с гражданскими предприятиями.

"У каждого оборонного завода должен быть гражданский партнер", - подчеркнул глава области.

Правительство региона, со своей стороны, ориентировано на продвижение высокотехнологичной продукции на рынки, в том числе в рамках развития экспорта, заметил Куйвашев.

Теме конверсии большое внимание уделил и заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев. Указав на то, что "оборонка" традиционно является локомотивом уральской промышленности, он вместе с тем отметил высокую значимость продукции гражданского назначения, которую производят предприятия ОПК.

С коллегами не стал спорить президент Союза предприятий оборонной отрасли и промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО "Машиностроительный завод имени Калинина" Николай Клейн. В своем докладе он подчеркнул, что "оборонщики" успешно "захватывают" рынок гражданской продукции, однако "слишком увлекаться переходом на мирные рельсы нельзя".

"Мы живем в условиях санкций, в недружественной атмосфере, и в любой момент надо быть готовыми перейти от конверсии к производству 99,5% оборонной продукции", - подчеркнул Клейн.

Собрание продолжается. Планируется, что будут подведены итоги организаций - членов Союза за 2017 год, определены задачи на 2018 год в контексте государственной программы вооружений, ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса России", программы "Пятилетка развития Свердловской области" и недавнего послания президента Федеральному собранию. Также будут рассмотрены проблемы, стоящие перед предприятиями Союза, и высказаны предложения по их решению.