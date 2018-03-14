В Перми водитель автобуса, из-за которого пострадали семь пассажиров, на год ограничен в свободе

Суд вынес приговор водителю автобуса, который во время поездки врезался в столб, из-за чего пострадали семь пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Он наказан годом ограничения свободы и на шесть месяцев лишен права заниматься работой, связанной с управлением транспортом. В пользу самой "тяжелой" из пострадавших взыскано 700 тыс. руб. Деньги заплатит перевозчик, "А – Тур – Транс".

Напомним, авария произошла 25 октября 2017 г. Около 14.00 по улице Революции со стороны бульвара Гагарина в направлении Островского двигался автобус, маршрут №4. Водитель не справился с управлением и заехал на бордюр. Пострадали семь пассажиров, один – тяжело.