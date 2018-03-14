В Челябинске появился уникальный интерактивный стенд для 3D-экскурсий

В Челябинске презентуют уникальный интерактивный стенд для 3D-экскурсий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минкульта.

Стенд создавался по заказу правительства Челябинской области.

Как отмечают в министерстве, аналогов данному модулю нигде в мире нет.

Стенд представляет собой две панели – горизонтальную и вертикальную. Турист надевает 3D-очки, выбирает объект на планшете, и перед ним на горизонтальном экране появляется экскурсовод, параллельно на панели показывается видеоролик. В настоящий момент в нем содержится информация о нескольких десятках туристических объектов и маршрутах Челябинской области, в дальнейшем сведения будут обновляться.