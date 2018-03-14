Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

14.03.2018 12:07 Мск | информационная служба Накануне.RU

14:07 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Добавить комментарий:

Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии