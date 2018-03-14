Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.
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Большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны.